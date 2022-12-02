فالفيردي يحتفل أمام الحكم بضياع ضربة جزاء غانا (فيديو)

احتفل فالفيردي لاعب وسط أوروغواي بشكل مبالغ فيه أمام حكم مباراة بلاده أمام غانا، بعد أن أضاع أنديه أيو قائد النجوم السوداء لركلة جزاء مع بداية مباراة الفريقين.

وكان القائد أيو أهدر ركلة جزاء سددها ضعيفة بقدمه اليسرى في الدقيقة 21 وأنقذها الحارس، حيث لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من عرقلة حارس أوروغواي لمهاجم غانا.

وعقب إهدار أيو لركلة الجزاء احتفل فالفيردي بصورة هيستيرية أمام الحكم.

واستفاق المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بعد أن أهدر الغاني أندريه أيو ركلة جزاء.

وأنهت أوروجواي صيامها التهديفي بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة، لتتقدم 2-صفر في نهاية الشوط الأول أمام غانا في المجموعة الثامنة بفضل ثنائية جورجيان دي أرسكايتا لتقترب من التأهل لدور الستة عشر.

وفي مشاركته الأساسية الأولى في البطولة افتتح أرسكايتا التسجيل برأسه من مسافة قريبة في الدقيقة 26.

وضاعفت أوروجواي، التي أقصت غانا من دور الثمانية في كأس العالم 2010، الغلة بعد 6 دقائق أخرى.