حسام حسن يأمر لاعب منتخب مصر بقص شعره

وجه حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أمرا، إلى أحد اللاعبين المتواجدين داخل معسكر الفراعنة، يطلب منه "قص شعره".

حسام حسن مدرب منتخب مصر، أعلن في وقت سابق تشكيلة فريقه استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ويحتضن ستاد القاهرة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في الخامس من سبتمبر المقبل، قبل أن يحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بعد أربعة أيام.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة وبفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

حسام حسن يأمر لاعب الفريق بقص شعره

أكد مصدر داخل منتخب مصر أن حسام حسن المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن مدير المنتخب فرضا نوعا من الانضباط على أحمد عيد الظهير الأيمن.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن إبراهيم حسن تواصل مع أحمد عيد قبل انطلاق المعسكر وطلب منه قص شعره.

وتابع أن إبراهيم حسن طلب أيضا من اللاعب أن يعيد شعر رأسه إلى اللون الأسود خاصة وأن اللاعب كان قام بتغييره إلى الأبيض مثل اللاعبين في أوروبا.

وأشار إلى أن اللاعب التزم بتعليمات إبراهيم حسن على الفور وجعله أسود اللون وقام بقصه.