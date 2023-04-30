بعد التعادل مع ساليرنتانيا.. ماذا يحتاج نابولي للتويج بالدوري الإيطالي؟

ماذا يحتاج نابولي للتويج؟

يمتلك نابولي حاليا 79 نقطة في صدارة الترتيب مبتعدا بفارق 18 نقطة على لاتسيو مع تبقي 6 جولات على النهاية.

وسيكون بمقدور نابولي حصد لقب الدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخه عندما يحل ضيفا على أودينيزي، الخميس المقبل.

ويحتاج نابولي إلى الفوز في الجولة المقبلة بأي نتيجة، ليحسم اللقب بعد أكثر من 3 عقود على تتويجي 1987، و1990.

وعلى الجانب الآخر، يجب على فريق لاتسيو الفوز باستمرار وانتظار خسارة فريق الجنوب في جميع مبارياته المتبقية ليتعادل معه في عدد النقاط، وحينها سيلجأ الفريقان إلى خوض مباراة فاصلة لحسم البطل.