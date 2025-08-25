جوزيه غوميز: النصر كان أفضل من الأهلي في نهائي السوبر السعودي

يرى البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب فريق الفتح السعودي، أن النصر كان أفضل من نظيره الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، الذي توجه به "الراقي" مؤخرًا، في البطولة التي أقيمت في هونغ كونغ.

ويقود غوميز الفتح منذ منتصف الموسم الماضي، كما قاد سابقًا فريق الأهلي إلى الفوز ببطولة السوبر السعودي على حساب الهلال عام 2016.

ونجح الأهلي في كتابة فصل جديد من الإنجازات، بعد أن تُوّج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية.

وطوى "الراقي" غيابًا استمر 9 سنوات عن التتويج باللقب، بعد فوزه على النصر 5-3 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 2-2 في المباراة النهائية على ملعب هونغ كونغ الدولي، السبت الماضي، حيث كان آخر تتويج له باللقب في نسخة 2016.

وقال غوميز في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، اليوم الاثنين: "الأهلي هزم النصر، رغم أن الأخير كان أفضل، المباراة وصلت إلى الركلات الترجيحية مثلما فعل الفريق أمام الهلال في 2016، وما أقوله دائمًا أن كرة القدم غير عادلة، ونتائج المباريات النهائية لا تعني بالضرورة تفوّق الفائز وأفضليته، لكن هذه هي اللعبة، من يسجّل ينتصر".

وأضاف: "النصر لعِب بشكل أفضل وتحكم في مجريات المباراة أكثر من الأهلي، أعتقد أن (العالمي) فعل كل شيء للفوز بالمباراة، كان منظمًا داخل الملعب ومتحكِّمًا، واللاعبون تمركزوا في مواقعهم الصحيحة، لكن في هذا المستوى من التنافس، عندما يحدث أي خطأ ولا يتم استغلاله يحدث العكس".

ودخل الأهلي البطولة هذا العام وهو خامس ترتيب دوري المحترفين الموسم الماضي، بعد اعتذار الهلال عن عدم المشاركة بداعي عدم إرهاق لاعبيه بسبب إنهاء الموسم الماضي متأخرًا بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.