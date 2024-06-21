رغم أن لديه واحدًا.. نجم كندا يطلب قميص ميسي مجددًا (صورة)

طلب ألفونسو ديفيز، نجم منتخب كندا، الحصول على قميص ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، عقب نهاية اللقاء الذي جمع بين المنتخبين فجر اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كوبا أمريكيا.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني حملته للدفاع عن لقب كوبا أمريكيا بالتغلب على كندا بثنائية دون رد حملت توقيع جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

وصنع ميسي هدفًا لصالح لاوتارو بينما أضاع فرصة سهلة لصالح المنتخب الأرجنتيني من انفراد محقق بمرمى كندا.