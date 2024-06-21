رغم أن لديه واحدًا.. نجم كندا يطلب قميص ميسي مجددًا (صورة)
طلب ألفونسو ديفيز، نجم منتخب كندا، الحصول على قميص ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، عقب نهاية اللقاء الذي جمع بين المنتخبين فجر اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كوبا أمريكيا.
وافتتح المنتخب الأرجنتيني حملته للدفاع عن لقب كوبا أمريكيا بالتغلب على كندا بثنائية دون رد حملت توقيع جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.
وصنع ميسي هدفًا لصالح لاوتارو بينما أضاع فرصة سهلة لصالح المنتخب الأرجنتيني من انفراد محقق بمرمى كندا.
وتوجه ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني إلى ميسي عقب نهاية اللقاء مباشرة وتبادلا القمصان محتفظًا بقميص أسطورة الأرجنتين.
اللافت أن ديفيز حصل من قبل على قميص ميسي حين لعب ضده وكان الأخير في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشر من قبل لاعب بايرن ميونخ صورة لقميص ميسي مع باريس وقد وضعه في إطار زجاجي للحفاظ عليه.
ولم يتردد نجم المنتخب الكندي في مطالبة ميسي بالحصول على قميصه مجددًا عقب نهاية لقاء الأرجنتين.
وربطت تقارير صحفية بين ألفونسو ديفيز والرحيل إلى ريال مدريد في الموسم المقبل بناءً على رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني.