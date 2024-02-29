لحظات توتر ورعب كريستيانو رونالدو خلال ضربة جزاء ماني (فيديو)

عاش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظات توتر ورعب خلال تعادل النصر الدرامي 4/4 مع الحزم اليوم الخميس في الدوري السعودي.

وكان النصر متعادلا 3/3 قبل أن يحصل على ضربة جزاء سجلها بنجاح المهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 90+4.

وكان رونالدو، الذي غاب عن المباراة بسبب الإيقاف، خائفا ومتوترا قبل أن تبدو عليه الفرحة بعد أن سجل ماني الهدف الرابع بنجاح.

لكن فرحة رونالدو لم تكتمل بعدما سجل باولو ريكاردو فيريرا هدفا للحزم في الدقيقة 90+9 لتنتهي المباراة على التعادل 4/4 على ملعب الأول بارك.