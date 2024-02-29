لحظات توتر ورعب كريستيانو رونالدو خلال ضربة جزاء ماني (فيديو)
عاش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظات توتر ورعب خلال تعادل النصر الدرامي 4/4 مع الحزم اليوم الخميس في الدوري السعودي.
وكان النصر متعادلا 3/3 قبل أن يحصل على ضربة جزاء سجلها بنجاح المهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 90+4.
وكان رونالدو، الذي غاب عن المباراة بسبب الإيقاف، خائفا ومتوترا قبل أن تبدو عليه الفرحة بعد أن سجل ماني الهدف الرابع بنجاح.
لكن فرحة رونالدو لم تكتمل بعدما سجل باولو ريكاردو فيريرا هدفا للحزم في الدقيقة 90+9 لتنتهي المباراة على التعادل 4/4 على ملعب الأول بارك.
وبات النصر يتأخر بست نقاط عن الهلال المتصدر مع لعب الزعيم مباراة أقل. وفي 22 مباراة في الدوري السعودي حقق النصر الفوز 17 مرة وتعادل مرتين وخسر ثلاث مرات.
ومن المقرر أن يحل النصر ضيفا على العين يوم الإثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل أندرسون تاليسكا ثلاثة أهداف (هاتريك) للنصر ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في الدوري السعودي في المركز الثالث في ترتيب الهدافين.
ويتصدر رونالدو القائمة برصيد 22 هدفا مقابل 19 لألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.