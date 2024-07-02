على رأس القائمة أردا غولر.. 11 لاعبًا في تشكيلة تركيا في خطر

يدخل منتخب تركيا مواجهة ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024 أمام نظيره النمساوي بهاجس الخوف من تلقي عدد كبير من لاعبيه البطاقة الصفراء التي ستعني بالتأكيد غيابهم عن مواجهة ربع النهائي حال تأهلت كتيبة المدرب مارات ياكين.

ووفقًا لما أورده تقرير نشرته "ريليفو" الإسبانية، يخشى نجم منتخب تركيا وريال مدريد أردا غولر تلقي البطاقة الصفراء التي ستكون الثانية في سجله التأديبي بعد أن تلقى بطاقة أولى في الدور الأول وتحديدًا في آخر مواجهة أمام التشيك، رغم أنه كان على مقاعد البدلاء.

ويلتقي المنتخب التركي الذي حل ثانيًا عن المجموعة السادسة في موقعة تبدو قوية أمام النمسا المفاجأة الكبرى في الدور الأول بعدما تصدرت مجموعة ضمت فرنسا وهولندا وبولندا، وذلك على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ، بإدارة الحكم البرتغالي أرتور سواريس دياس.

وقالت "ريليفو" الإسبانية (RELEVO) إن أردا غولر و10 لاعبين آخرين من المنتخب التركي سيكونون مطالبين بالحذر في مواجهة اليوم الثلاثاء ذلك أن تلقي بطاقة صفراء واحدة سيكون كفيلًا بغيابهم عن مواجهة ربع النهائي، والتي ستجمعهم حال تجاوزهم عقبة النمسا بالمتأهل من مباراة رومانيا وهولندا.

واللاعبون العشرة في منتخب تركيا الذين سيخوضون مواجهة النمسا تحت هاجس تلقي بطاقة صفراء تعني غيابهم عن المواجهة التالية هم : عبد الكريم برداشي وساميت أكايدين وميرت مولدور وأوغوركان شاكير وميرت غونوك وإسماعيل يوكسيك وكنان يلديز وصاليح أوزكان وأوركون كوكشو وكان أيهان.

يذكر أن أكثر لاعبي تركيا تلقوا البطاقة الصفراء في المباراة الثالثة من الدور الأول أمام التشيك، والتي رفع فيها الحكم 16 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين.

ويشار إلى أن نجم المنتخب ومهاجم إنتر ميلانو هاكان تشالهان أوغلو سيغيب عن مباراة اليوم بعد أن تلقى بطاقتين صفراوين في مباراتين من الدور الأول.