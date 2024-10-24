حسام حسن يقود منتخب مصر لتصنيف غائب منذ 6 أعوام

قاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الفراعنة لتصنيف غائب منذ أكثر من 6 أعوام.

واحتل منتخب مصر المركز الـ30 على مستوى العالم في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتقدم الفراعنة إلى المركز الثالث على مستوى منتخبات قارة أفريقيا والثاني على مستوى المنتخبات العربية.

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وقدَّم منتخب مصر مستويات جيدة مع مدربه حسام حسن منذ توليه المهمة في شهر مارس الماضي، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا من قيادة الفراعنة.

وودع منتخب مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مطلع العام الجاري في كوت ديفوار، من دور الستة عشر على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ونجح حسام حسن في قيادة المنتخب المصري إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب بعدما حقق الفراعنة 4 انتصارات متتالية بالتصفيات على حساب موريتانيا ذهابًا وإيابًا وبوتسوانا وكاب فيردي.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في تصفيات كأس العالم 2026 كما تعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما.

ويتصدر الفراعنة مجموعته في تصفيات كأس العالم بعد مرور 4 جولات برصيد 10 نقاط.