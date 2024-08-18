أظهرت هزيمة نادي النصر السعودي أمام الهلال 1/4، في نهائي كأس السوبر السعودي، وجود خلافات شديدة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني.

وقلب الهلال تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار 4-1 على غريمه المحلي النصر في نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم أمس السبت.

وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول قليل الفرص، لكن الهلال هيمن بشكل كامل في الشوط الثاني، وتناوب سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم على تسجيل أهداف الانتصار الكبير.

وفاز الهلال باللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، ليواصل الابتعاد في صدارة أكثر الفرق تحقيقا للبطولة بفارق ثلاثة ألقاب عن النصر.

وكشفت شبكة "فوت ميركاتو" الإيطالية أن الخسارة الموجعة التي تلقاها النصر أمس، تسببت في معاناة النصر من خيبة أمل أخرى، أهمها سوء مستوى ماني، وغضب رونالدو منه.

وأوضحت: "أمسية معقدة برز فيها كريستيانو رونالدو بشكل ملحوظ، حيث وجه النجم البرتغالي إشارة غامضة بعدما استقبل فريقه هدفًا ثالثًا من منافسه الهلال".

ووجه رونالدو إشارة غامضة كأنه يقول "انتهت" وهو ما يفيد باستسلامه للخسارة، ولكن البعض فسرها بأنها قد تكون إشارة إلى عدم رضاه عن مستوى زملائه في الفريق.

وقالت الصحيفة: "إلى جانب هذه الانتكاسة، هناك موضوع آخر يجري الحديث عنه داخل نادي النصر السعودي، وهو مستقبل ساديو ماني صاحب الـ32 عاما".

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل نادي النصر السعودي أن هناك "علاقة باردة وخلافات" بين ساديو ماني ورونالدو، ستجبر إدارة النصر على عرض النجم السنغالي للبيع.

وأضافت: "سيتم عقد جلسة في القريب العاجل بين إدارة النصر، ووكلاء ساديو ماني، لوضع حل جذري للأمر، وإقناعهم بجلب عرض قوي للموافقة على رحيل النجم السنغالي".

يذكر أن تقارير إعلامية ربطت في وقت سابق السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، بإمكانية الانضمام لنادي الاتحاد، في الميركاتو الحالي، بعدما بات خارج أولويات النصر، كما أن لجنة الاستقطاب عرضت رحيله على سبيل الإعارة إلى صفوف الاتحاد.

وكان ماني انضم لصفوف النصر خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بايرن ميونخ.

وشارك اللاعب صاحب الـ32 عاماً بقميص النصر في الموسم الماضي بـ46 مباراة سجل خلالها 19 هدفاً، وصنع 11.