الأهلي المصري يعلن انتقال مهاجمه إلى الرجاء المغربي

وافق النادي الأهلي المصري، على إعارة لاعبه التونسي محمد الضاوي "كريستو" جناح الفريق الأحمر، إلى نادي الرجاء المغربي خلال الفترة الحالية.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن مجلس الإدارة وافق على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية الشراء، وذلك بالاتفاق مع الجهاز الفني.

كما أشار مصدر داخل النادي الأهلي إلى أن كريستو صاحب الـ21 عامًا انضم إلى الرجاء مقابل 250 ألف دولار على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أن قيمة البيع النهائية ستبلغ 800 ألف دولار، وذلك في حالة رغبة الرجاء ضم اللاعب بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

واختتم: "كريستو سيغادر القاهرة في الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من الأوراق الخاصة بالسفر".

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يذكر أن كريستو لم يشارك كثيرًا مع الأهلي، منذ انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء مطلع عام 2023 الماضي قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

وهذا الموسم شارك كريستو في 4 مباريات مع الأهلي، و15 مباراة في المجمل، بالدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا، لكنه لم يسجل أي هدف.