ياسر إبراهيم يكشف سر مشاجرة ميسي (فيديو)

كشف ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي المصري، السر وراء مشاجرته الشهيرة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.

وتعادل الأهلي دون أهداف مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة.

أخبار ذات علاقة ترتيب هدافي الدوري الأمريكي.. مفاجأة كبيرة من ميسي

وأنهى الأهلي منافسات المجموعة الأولى محتلاً المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين، فيما احتل إنتر ميامي المركز الثاني برصيد 5 نقاط وودع دور الستة عشر بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية دون رد.

وقال ياسر إبراهيم عبر قناة ناديه: "لا اختلاف على كون ميسي أسطورة في عالم كرة القدم، ولكن هذا الأمر لا يقلل من طموحنا لتحقيق الفوز".

أخبار ذات علاقة ميسي يوجه "ضربة موجعة" لكريستيانو رونالدو

وأضاف: "من الرائع لنا كفريق أن ميسي لم يسجل في مرمانا ولم نخسر أمامه فهو أمر رائع".

وأشار إلى أنه لم يقصد استفزاز ميسي أو البحث عن لقطة يتحدث عنها الإعلام والجمهور كما يردد البعض.

وتابع: "ما حدث أن ميسي سقط بعد التحام مع زميلي مروان عطية، ولكن لاعبي إنتر ميامي رفضوا إخراج الكرة لعلاج زميلهم، واستكملوا الهجمة وطالبتهم بإخراج الكرة تطبيقاً للروح الرياضية".

وواصل: "فوجئت بانفعال شديد من ميسي ضدي وحديث بشكل غير لائق، ولذا من الطبيعي أن أرد عليه، وهذا لا يقلل من حبي له بصفته لاعبًا أسطوريًا".

وعن حبه لميسي أو كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، قال مدافع الأهلي: "أحب الثنائي معاً فكلاهما يملك تاريخاً كبيراً".