موقف الأهلي من احتراف عمر سيد معوض بعد توقيعه عقدًا جديدًا

وحسب موقع الأهلي الرسمي، وقع اللاعب على عقد لمدة 4 سنوات.

ورفض الأهلي في وقت سابق تحمّل تكاليف جراحة اللاعب في الرباط الصليبي حيث لم يكن مرتبطًا بعقد احترافي.

واختلف الأهلي مع اللاعب من قبل على توقيع عقد جديد حيث رأى اللاعب في وقت سابق أن توقيع عقد جديد سيمنعه من الاحتراف في أوروبا.

وقال وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالأهلي لموقع النادي الرسمي أن الأهلي لن يقف في طريق أي موهبة كروية تتلقى أي عرض احتراف خارجي، شريطة أن يكون هذا العرض مناسبًا ويليق بالنادي وإمكانات اللاعب مع الأخذ في الحسبان الرؤية الفنية وحاجة الفريق الأول.