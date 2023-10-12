موقف الأهلي من احتراف عمر سيد معوض بعد توقيعه عقدًا جديدًا
أعلن النادي الأهلي المصري توقيع عقد احترافي مع عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي مواليد 2006 بالنادي.
وخضع اللاعب الشاب الذي يعد أحد أبرز المواهب المصرية لفترة معايشة ناجحة مع ريال بيتيس الإسباني قبل الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي منعته من استكمال مشواره.
وحسب موقع الأهلي الرسمي، وقع اللاعب على عقد لمدة 4 سنوات.
ورفض الأهلي في وقت سابق تحمّل تكاليف جراحة اللاعب في الرباط الصليبي حيث لم يكن مرتبطًا بعقد احترافي.
واختلف الأهلي مع اللاعب من قبل على توقيع عقد جديد حيث رأى اللاعب في وقت سابق أن توقيع عقد جديد سيمنعه من الاحتراف في أوروبا.
وقال وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالأهلي لموقع النادي الرسمي أن الأهلي لن يقف في طريق أي موهبة كروية تتلقى أي عرض احتراف خارجي، شريطة أن يكون هذا العرض مناسبًا ويليق بالنادي وإمكانات اللاعب مع الأخذ في الحسبان الرؤية الفنية وحاجة الفريق الأول.
وخضع عمر معوض قبل أيام لجراحة في الرباط الصليبي في النمسا.
وعمر معوض، هو نجل سيد معوض لاعب الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، كما مثل اللاعب الشاب منتخبات مصرية في الفئات العمرية الصغرى.