الهلال يقصي الاتحاد ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية (فيديو)

تأهل فريق الهلال لنصف نهائي البطولة العربية بعد فوزه على نظيره الاتحاد، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب استاد الملك فهد، في دور ربع النهائي من المسابقة.

وينتظر الهلال في نصف النهائي الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، التي تجمعهما مساء الأحد.

هدف الهلال الأول جاء من ركنية حولها الصربي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية رائعة في شباك مارسيلو غروهي، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.