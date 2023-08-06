الهلال يقصي الاتحاد ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية (فيديو)
تأهل فريق الهلال لنصف نهائي البطولة العربية بعد فوزه على نظيره الاتحاد، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب استاد الملك فهد، في دور ربع النهائي من المسابقة.
وينتظر الهلال في نصف النهائي الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، التي تجمعهما مساء الأحد.
هدف الهلال الأول جاء من ركنية حولها الصربي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية رائعة في شباك مارسيلو غروهي، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.
وفي الدقيقة 48 سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال من ضربة جزاء.
ومع الدقيقة 54 من الشوط الثاني قلص رومارينيو النتيجة لصالح الاتحاد بتسجيله الهدف الأول.
وفي الدقيقة 69 سجل مالكوم أول أهدافه مع الهلال السعودي، والثالث لفريقه في شباك الاتحاد، برأسية من داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 78 أهدر كريم بنزيما ركلة جزاء للاتحاد بعد تصويبه للكرة في القائم الأيسر لحارس الهلال.
وكان الاتحاد قد حسم بطاقة تأهله إلى دور ربع النهائي باحتلاله صدارة المجموعة الأولى، بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام الشرطة العراقي والترجي والصفاقسي التونسيين.
بينما صعد الهلال إلى هذا الدور بالفوز في مباراة واحدة على حساب الوداد المغربي، وتعادل في لقاء آخر أمام أهلي طرابلس الليبي، وتلقى هزيمة أمام السد القطري، ليجمع 4 نقاط وضعته في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.