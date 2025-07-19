بنزيما ضد مورينيو.. القناة الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي وفنربخشة التركي

ينتظر نادي الاتحاد السعودي بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما خوض مباراة ودية قوية ضد فنربخشة التركي، الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

ويستعد الاتحاد للموسم الجديد والذي يستهله بكأس السوبر السعودي في أغسطس المُقبل، عندما يلاقي النصر بالدور نصف النهائي.

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ووفقا لما ذكر نادي الاتحاد مؤخرا عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الفريق سيخوض مباراة ودية ضد فنربخشة التركي، يوم 23 يوليو الحالي، في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتقام المباراة على ملعب مونيسيبال معقل نادي براغا البرتغالي، ضمن معسكر العميد الذي يقيمه هناك.

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ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر منصة stc tv، حيث أشارت إلى أنها ستنقل مباريات الفرق السعودية خلال معسكراتها الخارجية، وقامت بهذا الأمر مع الأهلي أمام فريق تيرول، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الجمعة، وانتهى بفوز الراقي "2-1".

ووفقا للتقارير الأخيرة فإن منصة stc tv ستنقل أيضا مباراة الاتحاد ضد فيتوريا غيماريش يوم 26 يوليو، ثم مواجهة الاتحاد أمام فولهام يوم 30 يوليو، وأخيرا الاتحاد أمام بورتيمونينسي يوم 2 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد أنهى موسما مميزا، حصد فيه ثنائية تاريخية، بتتويجه بطلاً لدوري روشن للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكان رامون بلانيس المدير الرياضي للعميد أعلن في وقت سابق تفاصيل معسكر الإعداد للاتحاد هذا الصيف، والذي يشمل معسكرا برتغاليا وآخر إسبانيا، قبل أن يتحول الفريق إلى هونغ كونغ في أغسطس، حيث يخوض السوبر السعودي، بمشاركة الهلال والقادسية أيضا.