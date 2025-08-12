مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتيرول الودية

يواجه فريق ريال مدريد، بقيادة تشابي ألونسو، منافسه تيرول النمساوي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "تيفولي"، في مباراة ودية، بختام الاستعدادات التحضيرية للموسم الجديد 2025/26.

وسبق أن خاض ريال مدريد مباراة ودية واحدة هذا الصيف، خلف الأبواب المغلقة، صباح يوم الجمعة الماضي، إذ فاز على ليغانيس بأربعة أهداف مقابل هدف.

واكتفى ريال مدريد بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ذلك الصيف، في أمريكا، وخرج من دور نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء 19 أغسطس الجاري، ضد أوساسونا، بعدما فشلت محاولاته كافة لتأجيل ذلك اللقاء.

انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة 7: أردا غولر يصوب كرة قوية ترتطم بعارضة تيرول.

الدقيقة 10: ريال مدريد يتقدم بالهدف الأول عن طريق ميليتاو برأسية رائعة.

الدقيقة 13: كيليان مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد.

مشجع يقتحم الملعب مع قرب نهاية الشوط الأول لالتقاط صورة مع مبابي.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق الشوط الثاني.