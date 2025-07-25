صور فاضحة.. خيانة جديدة تهدّد ماورو إيكاردي بعد أزمة واندا نارا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

واصل النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم غلطة سراي التركي سلسة الفضائح منذ انفصاله عن زوجته السابقة ووكيلة أعماله واندا نارا بسبب خيانته لها.

وتركت قصة خيانة إيكاردي لزوجته السابقة واندا نارا التي خطفها، سابقاً، من مواطنه ماكسي لوبيز ردود فعل واسعة، ولكن النجم الأرجنتيني سقط في فخ فضيحة جديدة مدوية.

أخبار ذات علاقة تفاصيل صادمة حول خيانة واندا نارا لـ"إيكاردي"

وتورط إيكاردي في واقعة خيانة جديدة، وهذه المرة لصديقته شينا سواريز بعدما تورط في واقعة مثيرة للجدل مع المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ناتاشا راي.

ونشرت ناتاشا راي فيديو جنسياً، وأكدت أنه لمارو إيكاردي، وظهر جلياً ذلك من خلال الأوشام الظاهرة على جسده رغم عدم ظهور وجهه .

واضطر ماورو إيكاردي للرد على فيديو ناتشا راي، مؤكداً أنها من أرسلت له صورها عارية وكتب :" هل هذه ما تسمى صديقتي ؟ أم الشخص الذي أراسله؟ هذا غريب حقاً".

أخبار ذات علاقة اتهامات بالسرقة.. 7 ملايين يورو تؤجج فضائح واندا نارا وإيكاردي

وأضاف:" لأنني لم أقبل رسائلها قط، أرسلت لي فيديوهات مجانية عارية، كفى اصطناعاً للأزمات، وترويج الأكاذيب، واستغلال اسمي للحصول على مكافآت، وتشويه سمعتي ، لدي دليل كنت سأشاركه لكن موقع "إنستغرام" سيحظر حسابي لنشري صوراً عارية".