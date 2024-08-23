كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي المصري مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فرينتسفاروتشي المجري.

المفاوضات بين الأهلي واللاعب بدأت لضمه في الميركاتو الحالي، من أجل تعويض النجم المالي أليو ديانغ، الذي انتقل أخيرًا لنادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة مدة موسم.

وتعثرت تلك المفاوضات في المدة الأخيرة، بعد أن طلب النادي المجري الحصول على 3 ملايين دولار دفعة واحدة لبيع اللاعب، ولكن الأهلي عرض مليونين و700 ألف دولار، وهو ما رفضه النادي المجري.

ولكن قالت قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، إن الأهلي ما زال متمسكًا بالتعاقد مع بن رمضان، رغم ما قيل بشأن توقف المفاوضات.

وأوضحت القناة المصرية، أن هناك رغبة متبادلة أيضا من جانب بن رمضان، إذ يسعى اللاعب التونسي لارتداء القميص الأحمر بالموسم المقبل.

ولكن تكمن المشكلة في نقطتين، النقطة الأولى، وهي المدة التي سيدفع فيها الأهلي المبلغ المالي للنادي المجري، إذ يرغب الأهلي في أن تكون المدة سنة كاملة، فيما يرغب فرينتسفاروتشي أن تكون 6 أشهر فقط.

أما النقطة الثانية، وهي مبلغ "البونص" حيث يطلب الفريق المجري 300 ألف دولار، فيما يصر الأهلي على دفع 200 ألف فقط.

"أشرف داري أهلاوي وباقي تفصيلة بسيطة لإتمام التعاقد.. ومدة العقد 4 سنوات.. اللاعب تلقى عروض من خيتافي ورايو فاليكانو لكن... Posted by OnTime Sports on Friday, August 23, 2024

وكان النادي الأهلي نجح في ضم صفقتين جديدتين حتى الآن، هما القطري يوسف أيمن مدافع الدحيل، والمغربي يحيى عطية الله قادمًا من نادي سوتشي الروسي.

ويسعى الأهلي بكل قوة لضم العديد من العناصر المميزة، من أجل الاستمرار على المنافسة في جميع البطولات، خاصة مشاركته المنتظرة في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد من 32 فريقًا.