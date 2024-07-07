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رياضة

مانشستر يونايتد يحصل على موافقة "الثنائي الهولندي"

مانشستر يونايتد يحصل على موافقة "الثنائي الهولندي"
جوشوا زيركزي وماتياس دي ليخت
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 4:21 م

حصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الضوء الأخضر، للتعاقد مع الثنائي الهولندي جوشوا زيركزي، وماتياس دي ليخت، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ووفقا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد حصل على الضوء الأخضر من جوشوا زيركزي، وماتياس دي ليخت، مدافع بايرن ميونخ، للانضمام إلى النادي.

وأوضح رومانو أن كلا اللاعبين، تحدثا مع المدرب إيريك تين هاج، وأصبح مانشستر يونايتد جاهزا للتقدم في مفاوضات ضم اللاعب.

وأضاف: "بشأن جوشوا زيركزي، فقد جرت الموافقة على كل شيء، بشأن الراتب والعمولة".

 

 

ويتواجد جوشوا زيركزي حاليا مع منتخب هولندا؛ إذ ينافس الطواحين في الدور نصف النهائي لكأس أمم أوروبا 2024.

وصعد منتخب هولندا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا، بعد الفوز على تركيا بثنائية مقابل هدف، في ربع النهائي، ليضرب موعدا مع إنجلترا.

مانشستر يونايتدسوق الانتقالات

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