حوار طريف بين راموس ورونالدو بسبب عدد المتابعين على إنستغرام (صور)

وبعد أن تزاملا سويًا في ريال مدريد لفترة طويلة، رونالدو يلعب حاليًا لنادي النصر السعودي، وراموس بلا نادٍ بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان

وخلال احتفال سيرجيو راموس لوصوله إلى 60 مليون متابع على منصة "إنستغرام"، قال راموس: "بدأنا في العام 2014، وعلى الرغم من أن ذلك يبدو مستحيلًا، إلا أننا بالفعل 60 مليونًا.. للاحتفال وإعادة الحب الذي أعطيتوني إياه، أقترح مسابقة لمنحك 20 زوجًا من الأحذية الرياضية".

وأعلن راموس أنه سيختار 20 متابعًا من المشاركين في المسابقة، وسيتواصل معهم بنفسه للمباركة لهم.

وقام رونالدو بكتابة تعليق ساخر على صورة الاحتفال وقال: "أنت بحاجة إلى صفر آخر للإمساك بي" في إشارة إلى تخطي النجم البرتغالي 600 مليون متابع.

ورد عليه سيرجيو راموس بسخرية قائلًا: "لا تكن واثقًا جدًا كريس.... أنا متخصص في العودة... الدقيقة 93 والمزيد هاهاها... راجع وتذكر المشاركة، عليك استخدام #SR60". في إشارة إلى أهدافه الحاسمة مع نهاية المباريات، أبرزها أمام أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.