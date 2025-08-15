الخارجية الفلسطينية: ندين إرهاب المستوطنين المتواصل ونعتبره نتيجة لتحريض الحكومة الإسرائيلية

الجزائر تنجو من الخسارة أمام غينيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين (فيديو)

الجزائر وغينيا في كأس إفريقيا للمحليينالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 4:34 م

حافظ المنتخب الجزائري  للاعبين المحليين على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025، بعد تعادله مع نظيره الغيني (1 ـ 1) اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات الدور الأول من المجموعة الثالثة.

وتفادى فريق المدرب مجيد بوقرة الخسارة الأولى له في البطولة بعد أن تقدم المنتخب الغيني بهدف لمهاجمه إسماعيل الذي نجح في استغلال خطأ في وسط الملعب ليتقدم بالكرة ثم يسدد أرضية قوية هزت شباك الجزائر أعلنت تقدم غينيا 1-0.

وقبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة، أدرك البديل سفيان بايزيد التعادل للجزائر بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة في الشباك غالطت حارس غينيا وجعلت النتيجة التعادل 1-1.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات بعدما حقق انتصارا واحدا وتعادلين اثنين في حين سيخوض مباراته الرابعة والأخيرة من الدور الأول أمام النيجر متذيل المجموعة دون رصيد، وذلك يوم الاثنين المقبل.

وكان رفاق المهاجم عبد الرحمان مزيان فازوا في المباراة الأولى أمام المستضيف أوغندا (3 ـ 0) قبل التعادل مع جنوب إفريقيا (1 ـ 1) ثم مع غينيا بالنتيجة ذاتها.

ويحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، يليه المنتخب الجزائري (5 نقاط) من 3 مباريات، ثم جنوب أفريقيا (4 نقاط) من مباراتين، وغينيا (4 نقاط) من 4 مباريات، ثم النيجر الذي تلقى الخسارة في مباراتين حتى الآن. 

 ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تحتضنها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، ويسدل عليها الستار في الثلاثين من أغسطس الجاري.

