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رياضة

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والبنزرتي التونسي

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والبنزرتي التونسي
مباراة الأهلي والملعب التونسي الوديةالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 3:59 م

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مباراة ودية مساء اليوم الجمعة أمام نادي البنزرتي التونسي، في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

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ويقيم الفريق معسكراً تدريبياً مكثفاً في تونس منذ الجمعة الماضية.

وتأتي هذه المباراة كثاني اختبار للأهلي في المعسكر التونسي، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الملعب التونسي بنتيجة (4-1) في المباراة الودية الأولى يوم الاثنين الماضي.

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ومن المقرر أن يخوض الفريق مراناً أخيراً في تونس غداً السبت، قبل العودة إلى القاهرة صباح الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهات مصيرية في الموسم المقبل، أبرزها كأس السوبر المصري، والدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا.

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مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والبنزرتي التونسي

تشكيل الأهلي

 

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