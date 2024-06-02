فنربخشة يعلن تعاقده مع جوزيه مورينيو (فيديو)

أعلن نادي فنربخشة التركي تعاقده مع البرتغالي جوزيه مورينيو، اعتبارا من الموسم المقبل.

كما أكد مورينيو خبر تعاقده مع النادي التركي من خلال مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للنادي، على منصة "إكس"، قائلا: "مساء الخير يا أنصار فنربخشة، موعدنا الأحد في كاديكوي (أحد أحياء إسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا معًا".

وحسب المعلومات التي ذكرتها الصحف التركية، فان رئيس النادي علي كوش عرض عقدا على مورينيو لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة.