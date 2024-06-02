فنربخشة يعلن تعاقده مع جوزيه مورينيو (فيديو)
أعلن نادي فنربخشة التركي تعاقده مع البرتغالي جوزيه مورينيو، اعتبارا من الموسم المقبل.
كما أكد مورينيو خبر تعاقده مع النادي التركي من خلال مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للنادي، على منصة "إكس"، قائلا: "مساء الخير يا أنصار فنربخشة، موعدنا الأحد في كاديكوي (أحد أحياء إسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا معًا".
وحسب المعلومات التي ذكرتها الصحف التركية، فان رئيس النادي علي كوش عرض عقدا على مورينيو لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة.
ولم يفز فنربخشة بالدوري التركي منذ 10 سنوات، وحل وصيفا الموسم الماضي لغلطة سراي البطل.
واختتم فنربخشة منافسات الدوري التركي الممتاز في وصافة الترتيب، بفارق 3 نقاط خلف غلطة سراي وبفارق 32 نقطة عن فريق طرابزون سبور صاحب المركز الثالث.
وفي تركيا، سيخوض مورينيو تجربته الـ11 مع أحد الأندية في مسيرته كمدرب، والتي تميزت بالعديد من الألقاب، حيث أحرز دوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو (2004) وإنتر الإيطالي (2010)، إضافة إلى دوريات إنجلترا مع تشلسي (2005 و2006 و2015)، وإيطاليا (2009 و2010) وإسبانيا مع ريال مدريد (2012).
وكان مورينيو، صاحب الـ61 عاما، استمر في تدريب روما الإيطالي من يوليو عام 2021 حتى يناير من العام الجاري.
وقاد مورينيو روما للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.
وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة فاز في 68 لقاء، وتعادل في 30، وخسر في 40 مواجهة.
وسجل روما معه 215 مباراة واستقبل 147 هدفا.