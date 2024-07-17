كشفت تقارير صحفية عن سبب عدم تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، في حافلة اللاعبين خلال احتفالهم بلقب كوبا أمريكا، والذي توج بلقبه على حساب كولومبيا في النهائي، الذي أقيم، فجر الاثنين.

وجاءت تساؤلات الجماهير عن ميسي؛ بسبب الأزمة التي اندلعت إثر فيديو نشره، إنزو فرنانديز، نجم التانغو وتشيلسي الإنجليزي، وكان يردد أغاني تحمل إساءات عنصرية تجاه لاعبي منتخب فرنسا، ما دفع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتقديم شكوى إلى "فيفا"، وأيضا قرر ناديه توقيع إجراء تأديبي بحق اللاعب.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ثلاثي منتخب فرنسا المتواجدين في نادي تشيلسي وهم أكسيل ديساسي، مالو جوستو، ويسلي فوفانا، قاموا بإلغاء متابعة فرنانديز في "إنستغرام" بسبب هذا الفيديو.

وحرص اللاعب على الاعتذار بعد ذلك في بيان رسمي عبر حسابه على "إنستغرام".

وفي ظل كل ما حدث كان يشغل بال الجماهير مكان تواجد قائد كتيبة "التانغو"، والذي ربما كان سيمنع ما حدث.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN"، فإنه بينما عاد زملاء ميسي في الفريق إلى بوينس آيرس يوم الاثنين، بقي اللاعب في ميامي مع عائلته حيث يلعب حاليًا بالدوري الأمريكي، ويبدو أنه لم يكن على متن حافلة الفريق.

وقالت الشبكة: "بقي ميسي في ميامي، حيث أقيمت المباراة النهائية، لتلقي العلاج من إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال المباراة".

ووفقًا لتقارير في الأرجنتين، لم يكن أليكسيس ماك ألستر أيضًا على متن الحافلة.

وتعرض ميسي للإصابة في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا أمام كولومبيا، التي غادر على إثرها الملعب باكيا في الدقيقة 66 ودخل بدلا منه نيكولاس غونزاليس.

وقال إنتر ميامي في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع ليونيل ميسي لفحص طبي، وتبين منه أنه يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن".

وأضاف البيان: "سيتم تحديد مدى جاهزية القائد من خلال التقييمات الدورية وتقدم تعافيه".

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وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن مدة غياب ميسي، قد تمتد إلى 40 يوما.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا، للمرة الثاني على التوالي، بعد فوزه بلقب بطولة 2020.