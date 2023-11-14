استبعاد سالم الدوسري من قائمة المنتخب السعودي لمباراتي باكستان والأردن
أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، من قائمة المنتخب الأول خلال المعسكر المقام حاليًّا في محافظة الإحساء.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إن استبعاد الدوسري جاء بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي يؤكد عدم قدرة اللاعب على المشاركة في المباراتين المقبلتين ضد باكستان والأردن.
وكان الدوسري تعرَّض للإصابة في مباراة فريقه أمام التعاون في الدوري السعودي، إذ أشارت تقارير إلى تعرّضه للإصابة في مفصل الركبة.
وواصل المنتخب السعودي يوم الإثنين، برنامجه التدريبي بحصة مسائية في المعسكر الإعدادي المقام في محافظة "الأحساء" استعدادًا لخوض مباراتي باكستان والأردن في أول جولتين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي، مساء الثلاثاء، بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح، وتقرر أن تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.
ويستضيف الأخضر في الـ16 من نوفمبر الجاري منتخب باكستان على ستاد نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن في الـ21 من الشهر ذاته على ستاد عمّان الدولي.