استبعاد سالم الدوسري من قائمة المنتخب السعودي لمباراتي باكستان والأردن

أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، من قائمة المنتخب الأول خلال المعسكر المقام حاليًّا في محافظة الإحساء.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إن استبعاد الدوسري جاء بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي يؤكد عدم قدرة اللاعب على المشاركة في المباراتين المقبلتين ضد باكستان والأردن.

وكان الدوسري تعرَّض للإصابة في مباراة فريقه أمام التعاون في الدوري السعودي، إذ أشارت تقارير إلى تعرّضه للإصابة في مفصل الركبة.