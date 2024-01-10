ما الأندية السعودية التي يتابعها تشافي؟

تصريحات تشافي جاءت على هامش المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا، التي ستقام مساء الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال تشافي: ” أتابع الدوري السعودي كثيرًا، لأنني كنت في السد القطري خاصة وأننا كنا نتواجه في دوري أبطال آسيا".

وعن الأندية التي كان يشاهدها قال: "أتابع الاتحاد، النصر، الهلال، والشباب، أتابع العديد من الفرق".

وأضاف: "هناك العديد من اللاعبين المهمين في هذا الدوري، وهو ينمو كثيرًا. كان بالفعل دوريًا مهمًا في آسيا، والآن مع اللاعبين والمدربين الذين جاؤوا، على رأسهم كريستيانو رونالدو، أصبح أكثر أهمية".