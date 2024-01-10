ما الأندية السعودية التي يتابعها تشافي؟
تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بشكل إيجابي عن الدوري السعودي، مؤكدًا أنه "أصبح أهمية عما كان في وقت سابق"، كاشفًا في الوقت ذاته عن الأندية التي يتابعها في البطولة.
تصريحات تشافي جاءت على هامش المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا، التي ستقام مساء الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وقال تشافي: ” أتابع الدوري السعودي كثيرًا، لأنني كنت في السد القطري خاصة وأننا كنا نتواجه في دوري أبطال آسيا".
وعن الأندية التي كان يشاهدها قال: "أتابع الاتحاد، النصر، الهلال، والشباب، أتابع العديد من الفرق".
وأضاف: "هناك العديد من اللاعبين المهمين في هذا الدوري، وهو ينمو كثيرًا. كان بالفعل دوريًا مهمًا في آسيا، والآن مع اللاعبين والمدربين الذين جاؤوا، على رأسهم كريستيانو رونالدو، أصبح أكثر أهمية".
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض منافسات كأس السوبر الإسباني 2024، التي تُقام بمشاركة 4 فرق هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.
ويلتقي ريال مدريد جاره أتلتيكو، مساء اليوم الأربعاء، بينما يلعب برشلونة ضد أوساسونا غدًا الخميس. وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.