التونسي المهدي النفطي مدربًا جديدًا للوداد البيضاوي

وسبق للنفطي المتوج بكأس أمم أفريقيا 2004 على حساب المغرب اللعب إلى جوار وليد الركراكي مدرب الوداد السابق ومنتخب المغرب الحالي في نادي ريسنج سانتاندير الإسباني.

ولعب النفطي لعدة أندية فرنسية وإسبانية ودرب أندية صغيرة في إسبانيا آخرها ليفانتي لمدة خمسة أشهر.

وبجانب الدفاع عن لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، سيخوض النفطي اختبار كأس العالم للأندية التي ستقام بالرباط وطنجة بداية شهر فبراير/شباط القادم، ليكرر نفس موقف مواطنه المخضرم فوزي البنزرتي عام 2013 حين عين مدربًا للرجاء قبل أسبوع من بداية كأس العالم للأندية التي خاض بطل المغرب مباراتها النهائية أمام بايرن ميونيخ .

ويحتل الوداد البيضاوي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي وحصد 18 نقطة من 9 مباريات ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر الجيش الملكي.