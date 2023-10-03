رونالدو يضع بصمته الآسيوية في فوز النصر على استقلول (فيديو)

وأحرز رونالدو هدفا وأضاف أندرسون تاليسكا هدفين آخرين في غضون 11 دقيقة في الشوط الثاني ليقودا النصر للفوز 3-1 على استقلول.

على عكس المتوقع سجل سينين سيباي مهاجم استقلول هدفا عكس مجريات اللعب قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بتسديدة منخفضة خدعت الحارس نواف العقيدي.

وبعد تألق الحارس رستم يتيموف ومنعه لمحاولات النصر، نجح القائد رونالدو في إدراك التعادل في الدقيقة 66 بعدما سدد كرة أبعدها الدفاع وعادت له ليسكنها الزاوية العليا قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف ويدون أول أهداف الآسيوية مع النصر.

ومنح البرازيلي تاليسكا التقدم للنصر بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 72 قبل أن يسجل هدف حسم الانتصار بتسديدة في الزاوية البعيدة بعدها بخمس دقائق.