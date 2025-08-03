بعد ظهورهما في فيديو.. نجم ريال مدريد ينفصل عن صديقته بشكل مفاجئ

انفصل البرازيلي رودريغو غويس، نجم ريال مدريد الإسباني، عن صديقته بشكل مفاجئ بعد أن ظهرا سوياً في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت تقارير صحفية أن رودريغو اتخذ قراراً بالانفصال عن صديقته برونا روتا بعد جدل واسع حول علاقة الثنائي خلال الفترة الأخيرة.

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وظهر رودريغو مع برونا في مقطع فيديو متداول وهو ما فتح باب التكهنات حول ارتباطهما بعلاقة رسمية في الفترة القادمة.

ولا يعيش رودريغو أفضل فتراته مع ريال مدريد بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق الإسباني.

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ولم يقدم الجناح البرازيلي صاحب الـ 24 عاماً المستوى المأمول مع ريال مدريد بعدما شارك خلال 54 مباراة.

وسجل رودريغو 14 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي.

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وارتبط اسم اللاعب البرازيلي بإمكانية الرحيل إلى الدوري الإنجليزي في ظل اهتمام عدة أندية بضمه على رأسها مانشستر سيتي وآرسنال ولكن الفترة الأخيرة لم تشهد أي تطورات بشأن مستقبل رودريغو.

ويستعد ريال مدريد لموسم مليء بالتحديات بعدما افتتح عهد مدربه الجديد تشابي ألونسو بخوض منافسات كأس العالم للأندية والتي ودعها من دور الأربعة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية دون رد.