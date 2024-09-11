الأهلي المصري يقترب من ضم "نسر جديد"

اقترب النادي الأهلي المصري من ضم مهاجم جديد، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، قبيل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في مصر.

وكشفت قناة "أون تايم سبورتس" أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مصمم على التعاقد مع الفلسطيني يوسف ساليتش مهاجم فريق سيريوس السويدي.

وأشارت إلى أن نادي سيريوس السويدي، بالغ جدًا في طلباته المادية، إذ طلب ما يقارب 2 مليون دولار، للتخلي عن مهاجمه.

وأوضحت: "كان هناك رفض تام لفكرة التخلي عن ساليتش، ثم مغالاة في الأرقام المادية المطلوبة".

وتابعت: "الأهلي أكد للفريق السويسري أن مبلغ 2 مليون يورو كبير، ويحاول تخفيض هذا المبلغ".

وأكدت القناة أن السويسري مارسيل كولر كان متحفظًا على ضم ساليتش، ولكن أُقْنِع بالتعاقد مع ساليتش، مستشهدًا بتجربة وسام أبو علي الذي تألق وقاد الأهلي للتويج بالدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وسيحسم كولر أمر التعاقد مع ساليتش اليوم الخميس، الذي سيشهد غلق باب الانتقالات في مصر.

وتعاقد الأهلي مع 4 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، على رأسها الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله، إلى جانب يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، وعمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي.