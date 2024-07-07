فرانشيسكو بانيايا يفوز بسباق ألمانيا للدراجات النارية

فاز فرانشيسكو بانيايا حامل اللقب ومتسابق دوكاتي بسباق جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة ساكسنرينغ اليوم الأحد متفوقًا على مارك ماركيز بعد تعرض منافسه على اللقب خورخي مارتن لحادث عندما كان متصدرًا للسباق قبل لفتين على النهاية.

واحتل أليكس شقيق مارك المركز الثالث ليصعد الشقيقان إلى منصة التتويج في بطولة العالم للدراجات النارية للمرة الأولى منذ 27 عامًا منذ أن احتل اليابانيان نوبواتسو أوكي وتاكوما أوكي المركزين الثاني والثالث في سباق جائزة إيمولا الكبرى.

وحطم مارتن الرقم القياسي في اللفة لينتزع مركز أول المنطلقين ثم فاز بسباق السرعة أمس السبت ليتقدم بفارق 15 نقطة في ترتيب البطولة ولكن فوز بانيايا الرابع على التوالي جعله يتقدم بفارق عشر نقاط عن مارتن في ترتيب البطولة.