20 مليون جنيه.. الزمالك يصدم زيزو برد غير متوقع

أخطر نادي الزمالك لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري، اليوم الثلاثاء، برد رسمي على الشكوى التي تقدم بها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق، ونجم الأهلي الحالي والتي طالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان زيزو قد تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك متهمًا مجلس الإدارة بعدم دفع مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك بعد رحيله والانضمام إلى صفوف الأهلي.

وطالب زيزو، بضرورة دفع 82 مليون جنيه رغم غيابه عن التدريبات خلال الأشهر الأخيرة من عقده، زاعمًا أنه كان يخشى إلحاق الضرر به.

الزمالك يقلب الطاولة على زيزو

وخلال جلسة عقدت اليوم، نفى الزمالك تمامًا وجود أي مستحقات متأخرة للاعب، موضحًا أن الإدارة طبقت بنود العقد المبرم بين الطرفين.

ووفقًا للمصدر، تم توقيع غرامات مالية على زيزو بسبب انقطاعه عن التدريبات لمدة شهر دون إذن مسبق، إلى جانب الإدلاء بتصريحات إعلامية دون موافقة إدارة الكرة والجهاز الفني، في مخالفة للوائح الداخلية.

كما أوضح المصدر أن النادي طالب اللاعب بسداد النسبة المقررة للزمالك من عوائد الإعلانات التي شارك فيها خلال فترة تواجده بصفوف الفريق، وذلك استنادًا لما هو منصوص عليه في عقده.

المستندات التي قدمها الزمالك للجنة شؤون اللاعبين أظهرت أن زيزو مدين للنادي بنحو 20 مليون جنيه، في صدمة جديدة للاعب.