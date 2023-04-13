فيردناند يرفض الوقوف على شعار ريال مدريد أثناء البث المباشر (فيديو)

طلب ريو فيردناند، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، من فريق إنتاج قناة بي تي سبورتس تغيير مكان وضع الطاولة التي يقف بجوارها فريق التحليل أثناء المباريات بسبب وضعها أمام شعار ريال مدريد مباشرة.

وتواجد فيردناند وجو كول، نجما منتخب إنجلترا السابقان، بملعب سانتياغو برنابيو لتحليل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولاحظ فيردناند أن مكان تواجد الطاولة سوف يتسبب في وقوفهم فوق شعار ريال مدريد المتواجد على أرضية الملعب، وهو ما يراه عدم احترام للشعار.