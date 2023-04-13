فيردناند يرفض الوقوف على شعار ريال مدريد أثناء البث المباشر (فيديو)
طلب ريو فيردناند، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، من فريق إنتاج قناة بي تي سبورتس تغيير مكان وضع الطاولة التي يقف بجوارها فريق التحليل أثناء المباريات بسبب وضعها أمام شعار ريال مدريد مباشرة.
وتواجد فيردناند وجو كول، نجما منتخب إنجلترا السابقان، بملعب سانتياغو برنابيو لتحليل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولاحظ فيردناند أن مكان تواجد الطاولة سوف يتسبب في وقوفهم فوق شعار ريال مدريد المتواجد على أرضية الملعب، وهو ما يراه عدم احترام للشعار.
واستدعى نجم دفاع مانشستر يونايتد السابق فريق العمل ليتم تغيير موضع الطاولة لتفادي دهس الشعار أثناء تحليل المباراة.
وقال فيردناند في فيديو نشره عبر تويتر: "لقد طلبوا منا الوقوف هنا، لا يمكننا فعل ذلك، طلبنا تغيير المكان".
وعلق جو كول على تصرف فيردناند مازحا: "أنت لا تريد وخز الدب"، في إشارة إلى القيام بأي عمل يستفز الجماهير".
وتغلب ريال مدريد على تشيلسي بهدفين دون رد سجلهما كريم بنزيما وماركو أسينسيو في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو.
وسيستضيف تشيلسي ريال مدريد الأسبوع المقبل في ملعب ستامفورد بريدج في لندن لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي، حيث سيواجه المتأهل الفائز من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.