ما سبب غياب عبدالصمد الزلزولي عن مباراة برشلونة وأوساسونا؟

لن يشارك المهاجم المغربي عبدالصمد الزلزولي مع فريقه أوساسونا أمام برشلونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

ويلعب الزلزولي معارا من برشلونة إلى أوساسونا، ويقدم موسما جيدا مع الفريق حيث قاده لنهائي كأس ملك إسبانيا، وسيلاقي ريال مدريد يوم السبت 6 مايو.

ولن يتواجد اسم الزلزولي في قائمة أوساسونا لمواجهة برشلونة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن عقد اللاعب مع أوساسونا يتضمن بندا يمنعه من مواجهة النادي الكتالوني، إلا إذا دفع أوساسونا مبلغا قيمته 300 ألف يورو.