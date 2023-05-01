ما سبب غياب عبدالصمد الزلزولي عن مباراة برشلونة وأوساسونا؟
لن يشارك المهاجم المغربي عبدالصمد الزلزولي مع فريقه أوساسونا أمام برشلونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.
ويلعب الزلزولي معارا من برشلونة إلى أوساسونا، ويقدم موسما جيدا مع الفريق حيث قاده لنهائي كأس ملك إسبانيا، وسيلاقي ريال مدريد يوم السبت 6 مايو.
ولن يتواجد اسم الزلزولي في قائمة أوساسونا لمواجهة برشلونة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن عقد اللاعب مع أوساسونا يتضمن بندا يمنعه من مواجهة النادي الكتالوني، إلا إذا دفع أوساسونا مبلغا قيمته 300 ألف يورو.
وبات هذا البند يسمى بـ"بند الخوف".
وأكدت الصحيفة أن أوساسونا لن يدفع هذا المبلغ ويريد أن يكون الزلزولي جاهزا لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم السبت المقبل.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن الزلزولي، البالغ من العمر 21 عاما، شارك مع أوساسونا في 29 مباراة، بواقع 24 مباراة في الليغا، و5 في كأس ملك إسبانيا، سجل فيها جميعا 5 أهداف وصنع 2.
وسبق أن لعب المهاجم المغربي 12 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة سجل فيها هدفا واحدا.