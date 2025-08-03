هدد بالزمالك.. نجم الأهلي يطلب عقدا إعلانيا مثل نجوم الكرة

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري يواجه أزمة في تجديد عقد إيهاب أمين، نجم فريق كرة السلة، بعد تمسك اللاعب بشروط اعتبرتها الإدارة "غير قابلة للتنفيذ".

ووفقا لتقارير سابقة، فقد عرضت إدارة القلعة الحمراء على إيهاب أمين الحصول على 10 ملايين جنيه سنويا، ليصبح الأعلى أجرا بين لاعبي الصالات في تاريخ النادي، إلا أن اللاعب طلب تقاضي راتبه بالدولار، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من إدارة النادي.

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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن ملف تجديد عقد إيهاب أمين لازال عالقًا، موضحا: "الأهلي عرض على إيهاب أمين الحصول على 10 ملايين جنيه مصري سنويا ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي في ألعاب الصالات، ولكن اللاعب طلب الحصول على عقده بالدولار، وقوبل طلبه بالرفض التام من قبل الإدارة".

وأضاف: "المفاجأة أن إيهاب أمين طلب من مسؤولي الأهلي الذين يتفاوضون معه بالتجديد مقابل 10 ملايين جنيه، بالإضافة للحصول على عقد إعلاني على غرار عقود نجوم كرة القدم، لكن الإدارة أبلغته بصعوبة ذلك في ظل أن شركة الكرة هي التي تجلب عروضا لنجوم الفريق الكروي ولا توجد شركة لكرة السلة في النادي، وهذا أمر كان جديدا على النادي".

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وتابع التقرير: إيهاب أمين يحاول فرض شروطه، وأبلغ مسؤولي النادي الأهلي بأن لديه عروضا من الزمالك والاتحاد السكندري".

واختتم: "خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بذل مجهودا كبيرا لحسم ملف إيهاب أمين، ولكن الموقف حتى الآن معقد للغاية وقد تحدث انفراجة قريبا".

وانتهى تعاقد اللاعب مع الأهلي بنهاية الموسم المنصرم، بعدما جدد من قبل لمدة 3 مواسم في 2022.

وقضى إيهاب أمين موسمه السادس مع الأهلي بعدما انضم في 2019 قادما من صفوف سبورتنغ بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وتوج اللاعب بالعديد الألقاب بقميص الأهلي منذ انضمامه أبرزها الدوري، والكأس، والسوبر المحلي، بالإضافة لبطولة الدوري الأفريقي BAL.