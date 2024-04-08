بنزيما يسجل أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي (فيديو)
كريم بنزيما يسجل أول أهدافه في 2024
سجل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أسرع هدف في تاريخ مسابقة كأس السوبر السعودي.
ويصطدم الاتحاد بالوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام في أبوظبي.
وبعد 55 ثانية فقط، سجل بنزيما هدف التقدم للاتحاد في مرمى الوحدة، مستغلا كرة عرضية ناجحة داخل منطقة الجزاء.
وبعد هدف بنزيما، سجل عبد الرزاق حمد الله هدفا ثانيا للاتحاد، ليقترب من بلوغ المباراة النهائية.
والهدف الذي سجله بنزيما هو الأول له في عام 2024، حيث مر بفترة فراغ كبيرة ما بين الإصابات وتراجع مستواه.
على الجانب الآخر، تقام مباراة نصف النهائي الثانية بين النصر والهلال، في وقت لاحق من اليوم الاثنين.