بنزيما يسجل أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي (فيديو)

وبعد 55 ثانية فقط، سجل بنزيما هدف التقدم للاتحاد في مرمى الوحدة، مستغلا كرة عرضية ناجحة داخل منطقة الجزاء.

وبعد هدف بنزيما، سجل عبد الرزاق حمد الله هدفا ثانيا للاتحاد، ليقترب من بلوغ المباراة النهائية.

والهدف الذي سجله بنزيما هو الأول له في عام 2024، حيث مر بفترة فراغ كبيرة ما بين الإصابات وتراجع مستواه.