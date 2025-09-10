يقلد أسطورة الهلال..  سر احتفال عبد العزيز الشمري أمام اليمن (صور)

فرض النجم السعودي الواعد عبد العزيز الشمري نفسه نجما دون منازع لبطولة كأس الخليج للمنتخبات للشباب 2025 التي تحتضهنا مدينة أبها السعودية ويُسدل الستار على منافساتها اليوم الأربعاء.

وتقدم المُهاجم عبدالعزيز الشمري بهدفين للمنتخب السعودي في الشوط الأول من المباراة النهائية للبطولة أمام منتخب اليمن والذي انتهى بنتيجة (2 ـ 1).

وبجانب مهاراته الكروية اللافتة وأهدافه الحاسمة في الدور الأول ونصف النهائي ثم النهائي، أثار عبد العزيز الشمري إعجاب المتابعين عبر منصات التواصل عندما أظهر طريقة في الاحتفال أعادت إلى الأذهان طريقة احتفال النجم السعودي السابق ياسر القحطاني نجم نادي الهلال.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة السعودية واليمن في نهائي كأس الخليج للشباب

وقلّد المهاجم المولود عام 2007 بشكل لافت ومثير للإعجاب الأسطورة ياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب السعودي وأحد أفضل الهدافين في تاريخ الهلال.

وأكد بعض المتابعين أن الشمري هو أحد عشّاق الأسطورة ياسر القحطاني

ويعتبره قدوته الكروية في الملاعب.

ويحمل عبد العزيز الشمري القميص رقم 20 في المنتخب السعودي للشباب وهو الرقم ذاته الذي كان يحمله ياسر القحطاني كما أن احتفاليته بعد تسجيله الأهداف بـحركة السهم هي نسخة مطابقة مما كان يفعله القحطاني بعد التسجيل.

ويلعب عبد العزيز الشمري في نادي الاتحاد السعودي لفئة أقل من 19 عاما، ورغم ذلك يعتبر أن نجم الهلال ياسر القحطاني هو قدوته في الملاعب.

ويشار إلى أن القحطاني الذي سجل 42 هدفا في 108 مباراة مع المنتخب السعودي بين 2002 و2013 كان يجسد احتفال رماة السهام بعد تسجيل الأهداف وهي طريقته المعهودة التي قلدها عبد العزيز الشمري.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج للشباب بعد الفوز على العراق في مباراة مثيرة (2 ـ 1) فيما بلغ اليمن النهائي بعد الإطاحة بمنتخب عمان.