بعد الحرمان لسنوات.. مفاجأة مجلس إدارة الزمالك لجماهير النادي (فيديو)

يجهز مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء خلال العام الحالي.

ويخوض الزمالك تدريباته على ملعب "الكلية الحربية" بالقاهرة استعداداً لخوض مباراة المقاولون العرب بعد غدٍ السبت في الجولة الثانية للدوري المصري.

وافتتح الزمالك مشواره بالدوري بالفوز على حساب سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد حملت توقيع ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

وبحسب قناة "المحور" فإن مجلس الزمالك استقر على نقل تدريبات الفريق إلى الملاعب الجديدة بفرع النادي بمدينة 6 أكتوبر قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن الملاعب الجديد تتسع لحضور 8 آلاف مشجع وهو ما سيكون مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.

8000 متفرج هيحضروا تمرينات الزمالك🏹 في الملاعب الجديدة⚽ #ستاد_المحور #قناة_المحور Posted by Mehwar TV on Wednesday, August 13, 2025

وتستطيع جماهير الزمالك الحضور لمتابعة التدريبات في الملاعب الجديدة بعد غياب طويل في ظل هدم مدرجات ملعب "حلمي زامورا" في مقر النادي منذ سنوات.

وكان نادي الزمالك قد أسند منصب المدير الرياضي إلى جون إدوارد كما تعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لقيادة الفريق بخلاف انضمام 10 صفقات على رأسها الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد والأنغولي شيكو بانزا والبرازيلي خوان ألفينا.

وانضم أيضاً المغربي عبد الحميد معالي والحارس مهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف ومحمد إسماعيل وأحمد ربيع.