رسالة نارية من الهلال للرد على نجم الأهلي

رد الهلال السعودي على الاحتفال المثير للجدل للاعب الإسباني غابري فيغا نجم الأهلي برسالة قوية.

وسجل فيغا هدفاً مبكرا للأهلي بعد مرور 12 دقيقة من عمر مباراته مساء أمس السبت في الدوري السعودي أمام الهلال.

وذهب لاعب الأهلي إلى جماهير الهلال، وقام بالاحتفال الشهير للنجم جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بثنائية مقابل هدف بعدما حسم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قمة ملعب "الجوهرة المشعة" بتسجيل هدفين في الدقيقتين 56 و78 من ضربة جزاء.

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الهلال رد عبر حسابه الرسمي بموقع إكس بنشر مقطع فيديو لاحتفال ميتروفيتش معلقًا: "العبرة بالخواتيم".

اللافت في الفيديو الذي نشره الهلال هو ظهور احتفال فيغا باللونين الأبيض والأسود قبل نشر احتفال ميتروفيتش بالألوان الطبيعية.

وحقق الهلال فوزه السادس على التوالي في منافسات الدوري السعودي هذا الموسم ليعزز صدارة ترتيب البطولة المحلية برصيد 18 نقطة بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

ونجح الهلال في تقديم بداية رائعة لموسمه الحالي بعد التتويج بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر بنتيجة 4-1 في النهائي بخلاف حصد 6 انتصارات متتالية بالدوري.

وافتتح الهلال أيضاً مشوار دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزين متتاليين على حساب الريان القطري والشرطة العراقي.