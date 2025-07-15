ياسين بونو يتخذ خطوة مهمة تجاه مستقبله مع الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، اتخذ خطوة مهمة بشأن مستقبله مع "الزعيم".

ويعيش بونو لحظة تألق رائعة مع الهلال، وظهر بمستوى رائع خلال المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت أخيرا في أمريكا.

وودع الهلال منافسات البطولة بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة (1-2)، بعد مشوار تاريخي تخطى خلاله دور المجموعات، وهزم مانشستر سيتي (4-3) في الدور ثمن النهائي.

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وكان بونو أحد أهم العناصر التي قادت الهلال للوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي، بفضل تصدياته المذهلة، خاصة في مباراتي ريال مدريد ومان سيتي.

وبحسب ما ذكره موقع "سوفا سكور" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، فإن بونو احتفظ برقمه التاريخي والمتمثل في تحقيق أكبر عدد من التصديات خلال مباراة واحدة بالبطولة، بواقع 11 ضد مانشستر سيتي.

ووفقا لتقييمات الموقع العالمي، فإن بونو هو الحارس الأفضل في البطولة، بالتصدي لـ 25 محاولة بواقع 5 في كل مباراة، بنسبة نجاح 81%، بالإضافة للتصدي لركلة جزاء، ليحصل على أعلى تقييم بين حراس النسخة المنتهية (7.84).

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ووفقا لما ذكره موقع "onefootball"، فإن بونو توصل لاتفاق مع الهلال لتمديد عقده حتى عام 2027.

الحارس البالغ من العمر 32 عامًا، الذي يقضي حاليًا عطلة مستحقة في المغرب بعد تألقه في بطولة كأس العالم للأندية، اختار مواصلة مغامرته في الشرق الأوسط بدلاً من العودة إلى كرة القدم الأوروبية.

وأوضح التقرير أن "هذا القرار يبدد آمال نادي إشبيلية في استعادة حارسهم السابق، الذي كان هدفهم الرئيس خلال سوق الانتقالات الصيفي".

وشدد التقرير: "الفريق الأندلسي كان يُعوِّل على رغبة ياسين بونو المحتملة في العودة إلى أوروبا، لكن الحارس الدولي المغربي يبدو أنه وجد موطنًا جديدًا له في الرياض. ويأتي تمديد عقده في وقت يسعى فيه نادي الهلال إلى الحفاظ على هيمنته في كرة القدم السعودية، من خلال تأمين خدمات أحد أفضل حراس أفريقيا ضمن طموحاته لتحقيق المزيد من الألقاب".

أما بالنسبة لإشبيلية، فتمثل هذه الخطوة انتكاسة كبيرة في سوق الانتقالات، ما يُجبرهم على البحث عن خيارات بديلة لحراسة المرمى، وبالنسبة لبونو، فإن هذا القرار يُرسّخ مكانته كشخصية بارزة في المشهد الدولي المتصاعد لكرة القدم السعودية.

وبعد تألقه في بطولة كأس العالم للأندية، إذ حلّ ثالثًا بين أكثر الحراس تصديًا في البطولة، لم يكن بونو يحرس مرمى الهلال فقط، بل كان يدافع عن سمعته المتصاعدة كواحد من نخبة حراس المرمى في كرة القدم العالمية.

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كما أن اختياره ضمن "فريق العام" في البطولة جاء نتيجة لأداء حاسم في مباريات أمام عمالقة مثل مانشستر سيتي وفلومينينسي.. عروض حوّلته من مجرد لاعب إلى بطل على أكبر مسرح في كرة القدم للأندية.

واختتم التقرير: "من خلال التزامه مع الهلال حتى عام 2027، لا يضمن ياسين بونو، البالغ من العمر 32 عامًا، مستقبله فحسب – بل يدخل في اتفاق متبادل الطموح مع العملاق السعودي، فالنادي لا يرى فيه مجرد حارس موثوق، بل حجر الأساس لطموحاته الدولية، أما بالنسبة لبونو، فالأمر يتجاوز مجرد وظيفة؛ إنه إيمان تُرجم إلى التزام طويل الأمد".