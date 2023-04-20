ما حقيقة استقالة مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي؟
يواجه مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، ضغوطا كبيرة منذ خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الهلال في دوري روشن السعودي بهدفين دون رد.
وتقلصت فرص النصر في الفوز باللقب، حيث يتأخر خلف الاتحاد بـ3 نقاط مع لعب الاتحاد مباراة أقل.
وتردد على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلي تقدم باستقالته بعد خسارة الفريق أمام الهلال أمس الأول بسبب الضغوط الجماهيرية.
لكن الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل المقرب من إدارة نادي النصر نفى أن يكون رئيس نادي النصر قد تقدم باستقالته أو تقدم باستقالته وتم رفضها.
وغرد المريسل ردا على تغريدة حول رفض استقالة مسلي آل معمر: "لم يتقدم باستقالته من الأساس".
وسجل النيجيري أوديون إيغالو هدفين من ركلتي جزاء بواقع هدف في كل شوط ليفوز الهلال 2-صفر على النصر، في مباراة قمة مثيرة عاند خلالها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، حيث ألغى له هدفا بسبب التسلل ورفض مطالبته بركلة جزاء في وقت لاحق ومنحه كذلك بطاقة صفراء.
وتنتظر النصر مواجهة قوية الاثنين المقبل أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وستكون المباراة فرصة للتأهل إلى النهائي وتحقيق بطولة قد تساعده في إنقاذ الموسم.
وفي المباراة الأخرى من نصف النهائي يلتقي الهلال مع الاتحاد يوم الأحد.