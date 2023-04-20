ما حقيقة استقالة مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي؟

يواجه مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، ضغوطا كبيرة منذ خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الهلال في دوري روشن السعودي بهدفين دون رد.

وتقلصت فرص النصر في الفوز باللقب، حيث يتأخر خلف الاتحاد بـ3 نقاط مع لعب الاتحاد مباراة أقل.

وتردد على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلي تقدم باستقالته بعد خسارة الفريق أمام الهلال أمس الأول بسبب الضغوط الجماهيرية.