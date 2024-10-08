تطورات مهمة للغاية في أزمة لعب النصر السعودي بإيران

شهدت أزمة ملعب مباراة الاستقلال الإيراني ضد النصر السعودي، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تطورات مهمة.

ويلعب الاستقلال ضد النصر يوم الـ 22 من أكتوبر في إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، طبقًا لِما أسفرت عنه قرعة البطولة الآسيوية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل ملعب مباراة النصر ضد الاستقلال الإيراني، رسميًّا، من ملعب آزادي الدولي، إلى ملعب شهري قدس، والذي يتسع لـ10 آلاف مقعد.

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الفيفا يدخل على الخط

من المقرر أن تقام مباراة إيران وقطر في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب "الإمام الرضا" في مدينة مشهد، يوم الـ15 من أكتوبر الجاري.

وكشفت تقارير إعلامية أن منتخب قطر طلب تغيير الملعب ونقل المباراة إلى دولة أخرى بسبب الأحداث الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

وطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في رسالة رسمية إلى الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الإعلان عن مقترحه بشأن مكان محايد لإقامة المباراة مع قطر، بعد الاستقرار على نقل مكان اللقاء.

وسيرد الاتحاد الإيراني على الفيفا في وقت لاحق.

وبهذا الخطاب يبدو أن مباراة الاستقلال الإيراني أمام النصر السعودي ستنتقل أيضا إلى بلد آخر، حال استمرار توتر الأوضاع.