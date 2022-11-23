ماركا: كريستيانو رونالدو قريب للغاية من نادي النصر السعودي



بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معروضا في سوق الانتقالات بعد رحيله المفاجئ عن مانشستر يونايتد في وقت يتحصل خلاله على القليل من الخيارات المتاحة أقربها النصر السعودي، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء أن المهاجم البرتغالي المخضرم سيغادر الفريق فورا في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي في مقابلة إعلامية مع بيرس مورغان في محطة (Talk TV).

وأضافت الصحيفة أن رونالدو تلقى الصيف الماضي العديد من العروض من المملكة العربية السعودية، واعترف بها النجم البرتغالي بالفعل. وقد وصل العرض إلى 242 مليون يورو في موسمين.

وقد رفض رونالدو العرض الضخم بسبب رغبته بالاستمرار في القتال على ألقاب مهمة وزيادة أرقامه القياسية في دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي لم يستطع مانشستر يونايتد تحقيقه له أيضًا.

ولم تسنح لرونالدو الفرصة للانتقال لأحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث أدار عظماء أوروبا ظهورهم له، والحقيقة هي أنه لا أحد يستطيع تحمل التكلفة الباهظة التي ينطوي عليها وجوده، سواء من الناحية الرياضية أو التعايش في غرفة الملابس.

ويسعى الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر إلى ضم رونالدو للفريق والمنافسة بقوة وذلك في عرض قريب جدًا من العرض الذي تلقاه اللاعب البالغ عمره 37 عاما الصيف الماضي، في تلك المناسبة فضل رونالدو الرفض، بينما الآن الظروف مختلفة ويبدو أن البرتغالي مصمم على اتخاذ هذه الخطوة.

ويضم "العالمي" قلب الدفاع الإسباني ألفارو غونزاليس وهو أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا، حيث يرى غونزاليس أن النصر ناد اعتاد القتال على الألقاب السعودية والخاصة بمنطقة الخليج ، أي بعيدًا عن بريق المسابقات الأوروبية. في المقابل، فإن الأموال التي ستتلقاها تضاعف ما يمكنك حصده في أوروبا.

والحقيقة أن تجارب رونالدو بعد رحيله عن ريال مدريد كانت سلبية للغاية. وكان رحيله عن يوفنتوس معقدًا ومتوترًا للغاية مع زملائه في الفريق، في حين أن الرحيل عن يونايتد كانا معروفا مسبقا بالفعل.

ويبدأ رونالدو يوم الخميس منافسات كأس العالم مع منتخب بلاده بمواجهة غانا، حيث سيخوض خامس بطولة للعالم له، وفي الوقت الحالي، بدون فريق، لكنه قريب جدًا مما قد يكون وجهته التالية وهي النصر السعودي.