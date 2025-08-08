مفاجأة غوارديولا.. ما حقيقة الصورة التي تداولها المعجبون؟

تداول نشطاء عبر منصات التواصل صورة للمدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا وهو يضع الكوفية الفلسطينية وذلك بالتوازي مع مواقفه المساندة لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويُعرف عن المدرب الإسباني مساندته التامة للقضية الفلسطينية وتنديده المتواصل للانتهاكات التي يرتكبها الجيش المحتل في قطاع غزة,

وكان غوارديولا ألقى في العاشر من يونيو الماضي خطاباً تاريخياً خلال حفل أقيم بجامعة مانشستر بعد منحه درجة الدكتوراة الفخرية، وتضمن خطابه رسائل داعمة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.

وقال غوارديولا في كلمته إنه حزين لما يحدث في بعض أنحاء العالم وفقدان مئات الضحايا في أوكرانيا والسودان وفلسطين.

وأضاف:" نحن في صمت تام أمام مشاهد العنف التي نراها، وأشعر بحزن عمق لسقوط الأبرياء في أوكرانيا والسودان وغزة"

وتداولت منصات التواصل الجمعة صورة لغوارديولا مرتديا الكوفية الفلسطينية مما أثار جدلا واسعا وتساؤلات حول حقيقة الصورة وذلك في وقت تتزايد فيه ردود الأفعال من قبل مشاهير الرياضيين حول الأوضاع في غزة.

وأفصحت بعض المصادر عن حقيقة تلك الصورة التي تزين فيها بطل دوري أبطال أوروبا مع السيتي 2023، بالكوفية الفلسطينية، وأكدت أن الصورة تم تركيبها بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتم إظهار صورة غوارديولا بالكوفية من قبل بعض معجبيه ومساندي القضية الفلسطينية الذين اعتمدوا تقنيات الذكاء الاصطناعي لإظهاره كما لو أنه في صورة حقيقية.

ويشار إلى أن ابنة بيب غوارديولا ظهرت في مناسبات عدة وهي تحمل حقيبة مزينة بالعلم الفلسطيني.

وحضرت ماريا غوادريولا خلال مباراة ديربي العاصمة تونس في أبريل الماضي حاملة حقيبة عليها علم فلسطين وهو ما يعزز الحديث عن مساندتها مثل أبيها القضية الفلسطينية ومناهضتها للعدوان على قطاع غزة.