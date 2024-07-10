رسميًا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم مبابي وأرقام اللاعبين الجديدة



كشف نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا عن موعد تقديم نجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي انتقل، في يونيو الماضي، إلى الفريق الملكي قبل أن ينضم سريعًا لمنتخب بلاده لخوض منافسات كأس أمم أوروبا 2024.

ومع خروج فرنسا، أمس الثلاثاء، من الدور نصف النهائي ليورو 2024 أمام إسبانيا، أعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا أنّه سيتولّى تقديم مبابي رسميًا، يوم الثلاثاء في 16 يوليو الجاري على الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي (الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت مكة المكرمة).

وقال الريال في بيانه: "سيستقبل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، كيليان مبابي في مقر ريال مدريد لحفل توقيع العقد الذي يربط لاعبنا الجديد بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة".

وأضاف: "بعد العرض التقديمي، سيرد كيليان مبابي على وسائل الإعلام في غرفة الصحافة في سانتياغو برنابيو".

وأمضى مبابي (25 عامًا) عقدًا لمدة 5 سنوات مع ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي في 30 يونيو الماضي.

وأعلن ريال مدريد عبر بيان رسمي على موقعه على الإنترنت أنه سيقدم نجمه الجديد في ملعب سان تياغو بيرنابيو، في 16 يوليو الجاري، كما كشف أن مبابي سيحمل القميص رقم 9 في الموسم المقبل وهو الرقم ذاته الذي كان حصل عليه أسطورة الريال كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى مدريد في 2009.

وكشف ريال مدريد، بطل إسبانيا، وأوروبا 2023، عن أرقام بعض اللاعبين بعد مغادرة عدد من نجومه وانضمام آخرين، حيث سيحمل الفرنسيان إدواردو كامافينغا، وأورليان تشواميني، على التوالي، الرقمين 6 و14.

أما الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي فسيحمل الرقم 8، وهو رقم توني كروس الذي اعتزل رسميًا كرة القدم.

كما سيحصل النجم التركي الواعد أردا غولر على الرقم 15 فيما سيحصل المدافع العائد من الإعارة خيسوس فاييخو على الرقم 18 خلال موسم 2024 ـ 2025.