على رأسهم إمام عاشور.. 3 نجوم يفجرون الأزمات في الأهلي المصري

يستعد الأهلي المصري لخوض موسم مثير ومليء بالارتباطات بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد نهاية منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية التي ودع خلالها الفريق الأحمر المنافسات من الدور الأول.

ويخوض الأهلي معسكراً تدريبياً في تونس استهله بمباراة ودية ضد الملعب التونسي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4-1، ثم يلعب مساء الجمعة ضد البنزرتي في ختام المعسكر.

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ويبدو الأهلي متحفزاً للسيطرة على الألقاب بعد أن دعم الفريق صفوفه بعدة صفقات، على رأسها محمود حسن "تريزيغيه" والتونسي محمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام".

وقبل بداية الموسم الجديد، يتصدر أسماء 3 نجوم يهددون بتفجير الأزمات داخل أروقة الأهلي المصري:

وسام أبو علي

اللاعب الأول بلا شك هو الفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق الذي قدم مستويات رائعة في كأس العالم للأندية بعد أن سجل هاتريك في مرمى بورتو البرتغالي.

وتلقى وسام أبو علي عرضاً من جانب كولومبوس كرو الأمريكي، ولكنّ خلافًا ماليًا نشب بين إدارة الأهلي ومسؤولي النادي الأمريكي وهو ما يعطل الصفقة، خاصة أن اللاعب بدأ الضغط من أجل الرحيل عن صفوف فريقه والتمرد على الأهلي والانقطاع عن التدريبات.

ونشر الأهلي مقطع فيديو لاعتذار اللاعب لجماهير الفريق عن تصرفاته في خطوة من أجل تسهيل رحيله للفريق الأمريكي.

رحيل وسام المنتظر وضع الأهلي في ورطة لإيجاد لاعب بديل قبل غلق باب القيد من أجل تدعيم الخط الأمامي بعد أن كان الفريق مكتفياً بالصفقات التي أبرمها.

إمام عاشور

اللاعب الثاني هو إمام عاشور نجم خط الوسط الذي طلب المساواة بالثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه" ثنائي الفريق الأحمر المنضم حديثاً.

ووافق عاشور على تمديد عقده وزيادة راتبه السنوي بما يتوافق مع مردوده في الفريق الأحمر، ولكن الأزمة تتمثل في اشتراطه الحصول على أعلى راتب في الفريق بين اللاعبين المحليين بالتساوي مع زيزو وتريزيغيه.

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أليو ديانغ

الأزمة الثالثة تتمثل في انتهاء عقد اللاعب المالي أليو ديانغ نجم خط الوسط في يونيو المقبل.

الأهلي تحرك من أجل تجديد عقد لاعبه سريعاً ولكن الأمر يواجه عقبات مالية ضخمة، خاصة أن ديانغ يتمسك برفع راتبه بمقابل مالي أكبر مما يحصل عليه باقي زملائه.

وتلقى ديانغ عدة عروض للرحيل عن الأهلي في الموسم الجديد من بينها الوكرة القطري.