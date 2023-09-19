تطور جديد في ملف انتقال مبابي إلى ريال مدريد
كشف فابرزيو رومانو، عن تطور جديد في ملف صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا إلى ريال مدريد الإسباني.
وحسب الصحفي المختص في سوق الانتقالات، فإن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد الصيف القادم سواء في صفقة مجانية أو بشرط جزائي يتم دفعه لباريس سان جيرمان.
وحتى الآن، لم يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان ما يعني انتهاء ارتباطه بالنادي الصيف القادم وهو ما يمكن اللاعب من الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني الصيف المقبل.
ولم يرسل ريال مدريد عرضًا لمبابي الصيف الماضي، رغم أن باريس سان جيرمان وضع اللاعب على البيع.
ونشبت خلافات بين مبابي وباريس سان جيرمان بسبب عدم موافقة الأخير على انتقال اللاعب بشكل مجاني بعد نهاية عقده حيث سيشكل الأمر خسارة فادحة للنادي.
وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في خضم الأزمة: "أفضل لاعب في العالم لا يمكن أن يرحل مجانًا".
وعاد مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان ثم مباريات الفريق حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الرنسي حاليًّا بعد أن تم استبعاده من رحلة الفريق إلى اليابان خلال فترة الصيف.
ولم يكن مبابي راغبًا في مغادرة باريس سان جيرمان الصيف الماضي، لحرصه على الحصول على مكافأة الولاء الخاصة به، والتي ينص عليها عقده مع باريس سان جيرمان حال إكمال عقده حتى نهايته الصيف القادم.
ووفقًا لفابرزيو رومانو، فإن مبابي وافق على التخلي عن مكافأة الولاء والتي تصل إلى 80 مليون يورو على دفعتين من أجل تسهيل انتقاله إلى ريال مدريد وحلحلة أزمته مع النادي الفرنسي.
وتردد إن باريس سان جيرمان يرغب في إقناع اللاعب بتجديد عقده لعام إضافي مع وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل الصيف القادم، ويضمن حصول النادي على رسوم من عملية بيعه، وهو ما يرفضه كيليان حتى الآن.
ويلتزم ريال مدريد الصمت تجاه ملف مبابي، حيث حرص كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الصيف الماضي على عدم التطرق لأي شيء يخص اللاعب أكثر من مرة خلال المؤتمرات الصحفية.