تطور جديد في ملف انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وحتى الآن، لم يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان ما يعني انتهاء ارتباطه بالنادي الصيف القادم وهو ما يمكن اللاعب من الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني الصيف المقبل.

ولم يرسل ريال مدريد عرضًا لمبابي الصيف الماضي، رغم أن باريس سان جيرمان وضع اللاعب على البيع.

ونشبت خلافات بين مبابي وباريس سان جيرمان بسبب عدم موافقة الأخير على انتقال اللاعب بشكل مجاني بعد نهاية عقده حيث سيشكل الأمر خسارة فادحة للنادي.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في خضم الأزمة: "أفضل لاعب في العالم لا يمكن أن يرحل مجانًا".

وعاد مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان ثم مباريات الفريق حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الرنسي حاليًّا بعد أن تم استبعاده من رحلة الفريق إلى اليابان خلال فترة الصيف.