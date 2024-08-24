سر ظهور كيم كارديشيان في منزل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور | إرم نيوز

فاجأ مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، متابعيه بنشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي برفقة عارضة الأزياء والمؤثرة الأمريكية الشهيرة كيم كارديشيان وابنها سانت ويست، وزميله في الفريق إدواردو كامافينغا داخل منزل النجم البرازيلي في إسبانيا.

وظهر اللاعب البرازيلي في صورة مع العارضة أمام دولاب جوائزه، بينما ظهر زميله في الفريق في صورة أخرى، وأرفق الصور برسالة تقول: "شكرًا لكم على القدوم إلى منزلي".

وتقضي النجمة الأمريكية عطلتها حاليًا في مدريد برفقة نجلها المغرم بالفريق الملكي سانت ويست، والذي كان يرتدي زي ريال مدريد الاحتياطي خلال الصورة، ويبدو أن هذا هو السبب الرئيس في زيارتهم لنجم "الميرنغي" لكي يلتقط نجلها صورة مع "فيني".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها فينيسيوس وكامافينغا على اتصال وثيق مع كيم كارديشيان، ففي مباراة الدوري بين ريال مدريد وجيرونا في الموسم الماضي احتفل كلاهما بأحد أهداف المباراة عن طريق تقليد الرقصة الشهيرة لنجل كيم كارديشيان سانت ويست.

ولم تصبح هذه الاحتفالية منتشرة على نطاق واسع فحسب، بل جذبت أيضًا انتباه سيدة الأعمال الأمريكية، التي لم تتردد في إهدائهما بعض الكلمات تقديرًا لهذا التصرف.

فبعد هدف فينيسيوس جونيور ضد جيرونا، شارك اللاعب البرازيلي مقطع فيديو على إنستغرام يظهر فيه هو وكامافينغا، وهما يكرران الرقصة الشهيرة، فيما ردت كارديشيان على الفيديو بتعليق: "لقد قاما برقصة الاحتفال الخاصة بسانت"، وقامت بالإشارة إلى نجوم ريال مدريد.

ابن كارديشيان دائمًا ما أظهر حبه الكبير لريال مدريد، نظرًا للعدد الكبير من المرات التي ظهر فيها مرتديًا قمصان أو إكسسوارات الفريق الأبيض، وهناك مقطع فيديو على حساب والدته في "إنستغرام" يظهر فيه نجلها الصغير، وهو يقلد مثله الأعلى، فينيسيوس جونيور.

وليست هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها كارديشيان بلاعب من ريال مدريد؛ فهي أيضًا تعرف كيليان مبابي، حيث التقته في حفلة أقيمت داخل قصر الملياردير نواه روبين في ميامي.