البيت الذي اكتسبت منه الكثير.. مصعب الجوير يودع الهلال برسالة رائعة (صورة)

حرص مصعب الجوير على توجيه رسالة مؤثرة إلى جمهور الهلال السعودي بعد انتقاله رسميا إلى القادسية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن نادي القادسية، يوم الأحد، تعاقده مع لاعب الوسط مصعب الجوير قادما من الهلال.

ونشر النادي مقطعا مصورا على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يظهر فيه اللاعب معلقا عليه: "يا أهـل الخُبر جاكم أحلى خبر. مصعب قدساوي"، دون الكشف عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

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وخاض الجوير (22 عاما) 40 مباراة مع الهلال السعودي سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين آخرين، وكان ضمن تشكيلة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وودع الهلال على حسابه بمنصة "إكس" اللاعب، قائلا: "شكرا مصعب الجوير".

واحتل القادسية المركز الرابع برصيد 68 بفارق 15 نقطة عن الاتحاد بطل الدوري.

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وعزز القادسية صفوفه أيضا بتعاقده مع المهاجم ماتيو ريتيغي، وحارس المرمى الدولي السعودي مشاري سنيور، بالإضافة إلى الظهير الأيسر ياسر الشهراني.

ويلعب القادسية أمام الأهلي في قبل نهائي كأس السوبر السعودية يوم 20 أغسطس الجاري.

وقال مصعب الجوير بدوره عبر حسابه على "إنستغرام" في رسالته الوداعية: "كل كلمات الشكر والامتنان لن تفي بحق نادي الهلال، ومنذ أول يوم تعلمت فيه كرة القدم، كان لي البيت الذي اكتسبت منه الكثير، كانت الذكريات الجميلة في كل لحظة عشتها لن أستطيع أن أقدم لهم سوى الحب الذي سيبقى وكل الأمنيات لبيتي الأول بالاستمرار في النجاح كل الشكر والتقدير لإدارة النادي، وأعضاء شرفه، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وزملائي اللاعبين وكل من أشرف علي طوال مرحلتي بنادي الهلال أشكرهم جزيل الشكر لكل من قدم لي الدعم والنصيحة والتوجيه".

وأضاف: "اللهم لك الحمد عشت مرحلة في بيتي الهلال صنعت مني هذا الرجل اللي يقف أمامكم، كانت مرحلة تعلمت منها الطموح والصعود للمنصات ومواجهة التحديات بكل شجاعة، شرف كبير لي أن مثلت هذا النادي العظيم".

وتابع الجوير: "أغادر اليوم بيتي الذي بدأت فيه مسيرة لطالما كنت أحلم بها قبل انضمامي إليه.. أغادر وأنا أفخر بتمثيل نادٍ لطالما كنت أحلم أن أكون مساهما ببطولاته.. سنوات مضت كان إسعاد جمهور الهلال هدفي وهدف زملائي".

واختتم: "كل الشكر والتقدير لجماهير الكيان الهلالي الكبير التي دعمتني من ظهوري الأول، وكانت السند والداعم لي وسأبقى ممتن لهم بكل الحب والاحترام، قضينا أياما رائعة متوجة بكثير من الألقاب وهذا ديدن الهلال من يوم تأسيسه كل التوفيق للهلال في قادم الأيام".