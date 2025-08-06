قتلوا "بيليه فلسطين".. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل

هاجم الفرنسي إريك كانتونا، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إسرائيل بعد وفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد إثر القصف على قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن كرة القدم الفلسطينية تودع واحدا من أبرز نجومها، اللاعب السابق للمنتخب الوطني، سليمان العبيد، بعد استهداف القوات الإسرائيلية لمنتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

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ونشر كانتونا عبر حسابه بموقع إنستغرام رسالة نعى خلالها الفقيد الراحل ومهاجماً العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب النجم الفرنسي: "إسرائيل قتلت النجم الفلسطيني سليمان العبيد عندما كان بانتظار الحصول على مساعدات إنسانية".

وأضاف:"سليمان العبيد لُقب بـ"بيليه فلسطين".. إلى متى سيتركهم المجتمع وإلى أين ستذهب الأمور بعد ذلك؟".

وولد العبيد في 24 مارس عام 1984 في مدينة غزة وهو متزوج وله ولدان وثلاث بنات.

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ولقب العبيد بعدة ألقاب مثل الغزال، الجوهرة السمراء، هنري فلسطين، بيليه الكرة الفلسطينية، وبدأ مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ ثم انتقل إلى الضفة الغربية ثم مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة للدوري الفلسطيني في موسم 2010-2011.

وعاد العبيد إلى خدمات الشاطئ ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، ثم عاد إلى خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017.

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وخلال مسيرته ، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ليكون من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية بحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد المحلي.