قارئ شفاه يحسم الجدل.. هل يقول رونالدو "بسم الله" قبل التسديد؟ (فيديو)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حالة من الجدل بين متابعيه بسبب لقطة منتشرة في مباراة فريقه أمام الاتحاد بدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم.

وقاد رونالدو فريقه النصر للفوز على منافسه الاتحاد بنتيجة 2-1 ليحجز مقعداً في المباراة النهائية ضد الفائز من الأهلي والقادسية.

وشوهد رونالدو وهو يسدد ركلة حرة في مباراة الاتحاد بينما يتمتم ببعض الكلمات وكأنه يقول "بسم الله" قبل تنفيذ التسديدة.

ونالت هذه اللقطة تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من التعليقات حول حرص رونالدو على النطق بكلمة "بسم الله" قبل التسديد.

قارئ شفاه يحسم الجدل

الواقع أن هذه العادة من جانب رونالدو بنطق اسم الله قبل تنفيذ الركلات الحرة مؤخراً أثار ضجة واسعة منذ عدة أشهر.

وحسم قارئ شفاه برازيلي يدعى غوستافو ماتشادو الجدل حول ما يردده رونالدو قبل التسديد مؤكداً أن رونالدو لا يقول "بسم الله" كما يتصور البعض.

وأضاف قارئ الشفاه عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي:" رونالدو يقول لنفسه نعم أنت الأفضل وتعلم أنها ستكون هدفاً".